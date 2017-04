Gearbox Software: Öffentliche Kritik an Zusammenarbeit mit G2A.com; Forderung mit Ultimatum nach Veränderung des Geschäftsmodells als Reaktion - 4Players.de

Zwischen Gearbox Publishing und dem digitalen "Gaming-Marketplace" G2A.com geht es gerade heiß her. Angefangen hat alles mit der Ankündigung einer Partnerschaft zwischen Gearbox (Publisher), People Can Fly (Entwickler) und G2A (Vertrieb), um eine exklusive Sammleredition von Bulletstorm: Full Clip Edition bei G2A zu veröffentlichen. Daraufhin wurde Gearbox aufgrund der Zusammenarbeit mit G2A.com vielfach kritisiert, u. a. vom YouTuber John Bain ( TotalBiscuit ), der die Partnerschaft als absolutes "No Go" bezeichnete und deswegen damit drohte, in Zukunft gar nicht mehr über Gearbox-Titel zu berichten. Laut Bain sei G2A eine Firma, die im "Grauen Bereich" operieren und unmittelbar von Diebstahl profitierten würde. Weiter heißt es, dass sie nicht genug gegen den Weiterverkauf von "gestohlenen Spielee-Keys" (z. B. erlangt durch die Nutzung von gestohlenen Kreditkarten) machen würden. Schon in der Vergangenheit wurden ähnliche Vorwürfe laut ( wir berichteten ), woraufhin G2A einige Anpassungen vornahm ( wir berichteten ).Gearbox wiederum zeigte sich überrascht von der Kritik. Randy Pitchford (CEO) schrieb via Twitter , dass der G2A-Deal auf die Initiative von People Can Fly (Entwickler von Bulletstorm) zurückzuführen sei - und allem Anschein nach hatte sich Gearbox nur unzureichend über den Kooperationspartner vorab informiert. Kurze Zeit später ging Gearbox auf die Kritik ein. Sie forderten G2A schriftlich auf, Änderungen zur Legitimierung bzw. Legalisierung des Marktes umzusetzen oder sie würden nicht weiter mit dem Key-Weiterverkäufer aus Hong Kong zusammenarbeiten. Sie forderten u. a., dass das bislang kostenpflichtige Angebot "G2A Shield" ("Versicherung" gegen eine nachträgliche Key-Sperrung) kostenfrei angeboten werden soll und Entwickler/Publisher (via API) direkten Zugriff auf den digitalen Marktplatz bekommen sollen, damit sie selbst Keys aus dubiosen Quellen sperren könnten. Sämtliche Forderungen, die zugleich ein transparentes Kostensystem umfassten, können bei Eurogamer nachgelesen werden. Gearbox setzte G2A zudem ein Ultimatum und forderte das Unternehmen auf, eine öffentliche Stellungnahme bis zum Verkaufsstart von Bulletstorm: Full Clip Edition (7. April 2017 um 19 Uhr) abzugeben.Eine Reaktion von G2A blieb aus und deswegen will Gearbox nun weitere Schritte einleiten und aus der Zusammenarbeit offiziell aussteigen. Welche Konsequenzen das Vorgehen haben wird, bleibt abzuwarten.Steve Gibson (Head of Publishing) fasste die Situation gegenüber Eurogamer folgendermaßen zusammen: "As there has been no public movement from G2A by the time Bulletstorm: Full Clip Edition launched now on PC, Gearbox Publishing will be doing their part to not directly support a marketplace that did not make the new public commitment to protecting customers and developers requested by Gearbox Publishing. We do not control G2A's marketplace or where they may obtain keys from parties outside of Gearbox Publishing, but we can confirm that today we have begun executing on our extraction process."