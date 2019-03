Time to tease another game for PAX! pic.twitter.com/N6OQIUZnAc — Gearbox Official (@GearboxOfficial) 13. März 2019

Gearbox Software hat größe Pläne für die PAX East, die vom 28. März bis zum 31. März 2019 in Boston (Massachusetts) stattfinden wird. Auf der Entertainment-Messe möchte das Studio allem Anschein nach mindestens zwei Spiele vorstellen. Die erste Ankündigung sieht stilistisch schwer nach Borderlands 3 oder irgendeinem Titel im Borderlands-Universum aus. Der zweite Tweet hingegen deutet "ein weiteres Spiel" für die PAX East an. Die "Gearbox Main Theater Show" beginnt am 28. März um 19 Uhr und soll eine Stunde dauern.Allerdings sollte man bei Gearbox Software und vor allem Randy Pitchford (CEO des Unternehmens) im Hinterkopf behalten, dass sie gerne mit "Ankündigungen und Andeutungen spielen" und dann doch nichts passiert.