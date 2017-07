90's Super GP: Lebenszeichen von The 90's Arcade Racer mit Namensänderung und Plattformwechsel - 4Players.de

schrieb am 19.07.2017 um 16:44 Uhr

Donkey-Kong hat geschrieben: ? Heute 15:06 gegebenfalls sie einfach rauskrame und zocke anstelle für "moderne Spiele, die auf Retro machen" zu zahlen.

Donkey-Kong hat geschrieben: ? Heute 15:06 bei Spielen finden sich komischerweise immer genug Kunden um weiter solche Spiele zu produzieren.

Vielleicht weil man ein einfaches altes Spielprinzip gerne mit moderner Grafik spielen würde, statt Klötzchen? Geht mir auch häufig so, ich würde schon gerne ein altes Spiel spielen, aber die Grafik ist halt inzwischen wirklich schrecklich. Und die meisten Remakes/Nachahmungen, machen halt den gleiche Quark wieder: Gleiches Spielprinzip, aber dann halt auch Retrografik.Deswegen werden solche Spiele ja auch auf Kickstarter gebacked. Eine "normale" Vorfinanzierung durch einen Publisher ist da eben halt viel zu riskant, eben weil nicht viele Leute auf sowas stehen. Deswegen lässt man die Leute die Interesse haben das vorfinanzieren und wenn genug zusammenkommt, kann man das Spiel auch machen.Was ich bei dem Spiel aber nicht verstehe: Es wurde vor 4 Jahren gebacked. 4 Jahre! Für so einen Titel? Das sollte selbst ein Soloentwickler schaffen. Wenn das jetzt schon 4 Jahre gedauert hat, hätte ich da nichtmehr viel Hoffnung, dass das noch was wird.