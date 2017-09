Dragon's Dogma: Dark Arisen: Magischer Bogenschütze, Streicher und Waldläufer im Trailer - 4Players.de

Capcom stellt drei der insgesamt neun Klassen ("Vocations") aus Dragon's Dogma: Dark Arisen im Trailer vor. Gezeigt werden Streicher (Strider), Waldläufer (Ranger) und Magischer Bogenschütze (Magick Archer).Das Fantasy-Rollenspiel wird für PlayStation 4 und Xbox One ab dem 03. Oktober digital sowie in Deutschland (wegen des Feiertages) ab dem 04. Oktober im Handel erhältlich sein. Die Umsetzung für PS4 und Xbox One umfasst das Originalspiel Dragon's Dogma und die zusätzlichen Inhalte der Erweiterung Dark Arisen, darunter die Insel Finstergram. Dragon's Dogma erschien 2012 zunächst auf PlayStation 3 und Xbox 360. Mitte 2013 folgte dann die erweiterte Neuauflage Dark Arisen, die Anfang 2016 ihren Weg auf den PC fand.Letztes aktuelles Video: Vocations Overview Strider