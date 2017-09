Dragon's Dogma: Dark Arisen: Magier, Erzmagier und Mystischer Ritter im Trailer - 4Players.de

TheSoulcollector hat geschrieben: ? Heute 13:44 Ich find halt das Levelsystem etwas merkwürdig bei DD. Um einen richtig guten Mystic Knight zu kriegen muss man eigentlich Assasine und Sorcerrer im Wechsel spieen bis zum Max Level. Ich find halt das Levelsystem etwas merkwürdig bei DD. Um einen richtig guten Mystic Knight zu kriegen muss man eigentlich Assasine und Sorcerrer im Wechsel spieen bis zum Max Level.

Als DD-Veteran und selbst leidenschaftlicher Min-Maxer in Spielen (und speziell eben DD) kann ich Dir schreiben, dass Du das in DD nicht einmal im Ansatz tun musst.Viele würden dir sagen, dass Du für einen Magick Archer von 1-10 Mage und von 10-200 einen Sorcerer spielen musst, um einen guten Magick Archer zu bekommen aber dem ist definitiv nicht so.Um das Spiel durchspielen zu können, benötigt man in einem Angriffswert 500 (ohne Ausrüstung), um jeden Damage Threshhold zu überwinden und zeitgleich gemütlich durch das Spiel zu spazieren und diesen Wert von 500 erreichst du mit jeder Klasse.Wenn du von 1-10 Mage und dann von 10-200 ausschließlich Magick Archer spielst, besitzt du einen Magic Attack-Stat von 486, wenn du jetzt noch die beiden Augments verwendest, welche die Magic Attack steigern (vom Sorcerer die 20 Prozent und vom Mage die 1.1-Skalierung), dann erreichst Du die 500 locker und kommst somit wunderbar durch das Spiel und selbiges gilt auch für den Mystic Knight.Generell gilt in der Min-Max-Welt, dass man mit einem Angriffs Wert von 500-600 bereits als overpowered gilt (was sich eben mit jeder Klasse erreichen lässt) und jeglicher Punkt in einem Angriffswert über 650 purer Luxus ist und dies dann nur noch entscheidend für den Killspeed bei Bossen ist, wenn Du einen Boss statt in 30 also in 10 Sekunden töten möchtest.Ich spiele zum Beispiel für mein Leben gern Sorcerer, da DD es hinbekommt, mächtige Zauber...