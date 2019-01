Dragon's Dogma: Dark Arisen: Wird im April 2019 auf Nintendo Switch erscheinen - 4Players.de

Capcom wird Dragon's Dogma: Dark Arisen auch auf Nintendo Switch veröffentlichen. Das Action-Rollenspiel soll am 23. April 2019 zum Preis von 29,99 Dollar erscheinen. Die Switch-Umsetzung umfasst das Originalspiel Dragon's Dogma und die zusätzlichen Inhalte der Erweiterung Dark Arisen, darunter die Insel Finstergram. Die Entwickler wollen die Benutzeroberfläche überarbeitet haben, damit man das Geschehen auf dem Bildschirm besser verfolgen kann. Das "Pawn-System" wird ebenfalls enthalten sein (Nintendo Switch Online ist hierfür nicht erforderlich).Dragon's Dogma erschien 2012 zunächst auf PlayStation 3 und Xbox 360. Mitte 2013 folgte dann die erweiterte Neuauflage Dark Arisen, die Anfang 2016 ihren Weg auf den PC fand. Im Oktober 2017 wurden dann PlayStation 4 und Xbox One versorgt ( zum Test ).Capcom beschreibt das Action-Rollenspiel folgendermaßen: "In einem epischen Fantasy-Setting verbindet Dragon's Dogma: Dark Arisen aufregende und tiefe Kämpfe mit einer lebendigen, frei erkundbaren Welt. Spieler können ihren Charakter aus neun verschiedenen Klassen kreieren und werden von einem von drei vertrauenswürdigen KI-Kompagnons, Vasall genannt, begleitet. Diese Verbündeten kämpfen unabhängig und entwickeln sich, während der Spieler sich aufmacht, der Hydra ihre vier Köpfe abzuschlagen, auf Greifen springt und viele weitere (...) Kreaturen bezwingt."Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer