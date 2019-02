Evoland: Legendary Edition mit Evoland 2 für Konsolen verfügbar - 4Players.de

Das französische Indiestudio Shiro Games hat die Evoland-Serie in dieser Woche auch als Legendary Edition für Konsolen herausgebracht. Die Evoland - Legendary Edition umfasst Evoland zum Test ) und Evoland 2 . Das Paket ist für PlayStation 4 Switch und Xbox One für 19,99 Euro verfügbar. Die Legendary Edition ist ebenfalls für PC via Steam erhältlich.Produktbeschreibung von Evoland: "Evoland ist eine Reise durch die Geschichte des Action Adventure Gamings und erlaubt es Spielern im Laufe des Spiels neue Technologien, Gameplay Systeme und graphische Upgrades freizuschalten. Inspiriert durch andere beliebte Reihen bringt Evoland Spieler von einer 8-bit Ästhetik zu modernen 3D Grafiken und von rundenbasierten Gefechten zu Echtzeit Bosskämpfen. Mit dabei sind immer eine gute Portion charmanter Humor und Referenzen zu klassischen Spielen."Produktbeschreibung von Evoland 2: "Evoland 2 bringt die Erfolgsformel des Vorgängers auf ein neues Level und bietet ein komplettes RPG Abenteuer mit epischer Geschichte, tiefgehenden Kampf- und Individualisierungsoptionen, Dutzenden von Charakteren zum Interagieren und verschiedene Orte zum Besuchen. Spieler können sich unter anderem auf Beat’em up Straßenkämpfe, herausfordernde Puzzles, pixel-perfektes Platforming und intensive Shoot'em up Action freuen."Letztes aktuelles Video: Legendary Edition