The Room: Komplette Serie bisher mehr als 11 Mio. Mal verkauft, aber sinkende Einnahmen - Teil vier in Arbeit? - 4Players.de

Die bislang dreiteilige Serie The Room hat sich über alle Plattform hinweg bislang mehr als 11 Mio. Mal verkauft, wie Entwickler Fireproof Games in einer Übersicht auf seiner Webseite zusammenfasst. Genauer gesagt wurden von The Room sowie seinen beiden Nachfolgern insgesamt 11.648.531 Exemplare auf PC, im App-Store, auf Google Play sowie Amazon abgesetzt.Kapp 7 Mio. der verkauften Versionen entfallen dabei auf das erste Spiel der Serie, mehr als 3 Mio. auf dessen Nachfolger und 1,3 Mio. auf Teil drei - was einer gegenteiligen Entwicklung zu den Produktionskosten entspricht. Die stiegen immerhin von zunächst 160.000 Pfund über 430.000 Pfund für The Room Two auf 1.407.000 Pfund für das zuletzt veröffentlichte Spiel.Ob es ein viertes The Room geben wird? In einem knappen Blog-Eintrag , der u.a. auf die obige Statistik hinweist, deutet Fireproof lediglich an: "Wir freuen uns darauf irgendwann mitzuteilen, was sich bei uns so tut.Letztes aktuelles Video: PCiOS-Vergleich