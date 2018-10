The Room: Überarbeitete Version des Rätselspiels für Switch angekündigt - 4Players.de

Team17 wird in Zusammenarbeit mit Fireproof Games das Rätselspiel The Room konsolenexklusiv auf Nintendo Switch veröffentlichen. Die überarbeitete Version (Remaster) wird am 18. Oktober für 8,99 Euro erscheinen. Die "von Grund auf neu gebaute" Version wird sowohl den Touchscreen (Touchscreen-Bedienung im Handheld-Modus) als auch die Joy-Cons unterstützen. Außerdem ist von einer neu implementierten Bewegungssteuerung im TV-Modus die Rede.The Room ist bisher für iOS, Android und PC verfügbar. Es wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. als "iPad Game of the Year 2012" von Apple. In unserem Test konnte das Knobelspiel einen Gold-Award absahnen ( zum Test ).Letztes aktuelles Video: Switch-Teaser