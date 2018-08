Wargaming: Ingame-Events zum 20. Jubiläum - 4Players.de

Zum 20. Jubiläum von Wargaming wird es im August in allen Spielen eine Reihe von Ingame-Events geben, an denen jeder teilnehmen kann. Die folgenden Event-Angaben stammen von Wargaming. Der Publisher spricht derweil von einer über 200 Millionen Spieler starken Community auf PC, Konsolen und mobilen Geräten."Wargaming's Flaggschiff bereitet ein ausgefallenes Tarnmuster sowie ein einzigartiges Emblem zur Feier des 20. Geburtstag vor. Zusätzlich gibt es einen Missionsmarathon, 4fache Erfahrung für jeden ersten Sieg am Wochenende sowie jede Menge großer Rabatte beim Panzerkauf." ( Details "Eine Serie von fünf Kampfmissionen erwartet die Luftfahrtenthusiasten. Jede Mission belohnt besser als die Vorherige (Premium Account, Crew-Erfahrung und mehr) und die ultimative Belohnung für siegreiche Piloten ist die sowjetische Tier IV-Maschine Polikarpov I-153 DM-4. Ähnlich wie in World of Tanks gibt es noch starke Rabatte (bis zu 50%) sowie 5fache Erfahrung für den ersten Sieg am Wochenende." ( Details "Am 22. August werden die Kapitäne nach St. Petersburg versetzt sobald sie ihren Hafen betreten - St. Petersburg ist schliesslich der World of Warships-Entwicklerstandort schlechthin. Das Spiel zelebriert ausserdem noch seinen dritten Geburtstag – doppelter Grund zum Feiern. Aus Community-Star Dasha wurde eine Ingame-Kapitänin und jeder Spieler wird Dasha für alle seine Nationen erhalten. Jeder Spieler erhält Patches welche nicht nur Dasha, sondern mit Alena auch noch eine zusätzliche Fanfavoritin enthalten. Dazu gibt es noch eine Reihe neuer Signalflaggen." ( Details "Ein neues Ingame-Event findet aus Anlass der Geburtstagsfeierlichkeiten in World of Tanks: Mercenaries statt. Hier und jetzt zum Event anmelden: https://console.worldoftanks.com/de und damit die Chance auf den Gewinn großartiger Preise wahrnehmen. Der Hauptpreis ist ein Tier VIII Premiumfahrzeug deiner Wahl.""Total War: ARENA belohnt jeden Spieler, der sich im Zeitraum vom 03. bis 10. August ins Spiel einloggt, mit 100.000 freien Erfahrungspunkten. Diese XP kann zum Freischalten von hochwertigem Ingame-Content benutzt werden. Zusätzlich werden Spieler im Zeitraum vom 03. – 08. August 6fache Erfahrung für den ersten Sieg jedes Kommandanten erhalten. Dazu kommen große Preisnachlässe von 50% auf die Kommandanten selbst sowie diverse individuelle Items. Das ist definitiv die beste Zeit um diesen Free2Play-Multiplayer-Titel der legendären Total-War-Reihe zu entdecken." ( Details "Blitz's Geburtstagsfeierlichkeiten sind noch nicht vorrüber da sich Wargaming’s 20. Geburtstag nahtlos an die eigenen Festivitäten anschliesst. 20 Jahre bedeuten 20% Rabatt auf Alles im Shop sowie zusätzlich 3fache Erfahrung für jeden ersten Sieg am gesamten Wochenende vom 03. - 06. August. World of Tanks Blitz ist erhältlich im App Store und bei Google Play .""Beginnend am 23. August zelebriert World of Warships Blitz den 20. Geburtstag von Wargaming mit einer Woche gefüllt mit Verkaufsaktionen und Events. Feiert mit und profitiert von stark rabattierten Items wie Booster, Hafenplätze, Premium-Schiffe, Silber, Gold und vieles mehr. Um an Bord zu kommen brauchen Kommandanten nur das Spiel herunterzuladen! Wir sehen uns auf hoher See in World of Warships Blitz. World of Warships Blitz ist erhältlich im App Store und bei Google Play ."