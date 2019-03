Wargaming: Free-to-play-Shooter auf Basis von Amazon Game Tech bei Frag Lab in Entwicklung - 4Players.de

Wargaming entwickelt in Zusammenarbeit mit Frag Lab einen neuen "NextGen Free-to-play-Shooter" auf Basis von Amazon Game Tech. Laut Pressemitteilung sollen fast ein Dutzend AWS-Produkte (Amazon Web Services), die Amazon Lumberyard Game Engine und dediziertes Server Hosting (Amazon GameLift) zum Einsatz kommen. Bei Frag Lab in Kiew arbeiten 125 Mitarbeiter. Zuletzt hatten sie an Warface gearbeitet, waren aber auch an der Crysis-Franchise und Battlefield 2 beteiligt."Als Frag Lab sich uns mit ihrer Vision von dem, was sie entwickeln wollten, näherte, waren wir der Meinung, dass es perfekt zu unseren Kernwerten passte, und ihre Leidenschaft war spürbar", sagt Shahzad Khan, Product Director, Wargaming. "Wir wussten, dass wir diese Vision zum Leben erwecken konnten, wenn wir ihre Erfahrung aus der Arbeit an einem erfolgreichen Shooter mit unserer einzigartigen Free-to-play-Expertise kombinierten.""Wargaming als Publishing-Partner zu haben war für uns die naheliegende Wahl; sie verfügen über einen großen Erfahrungsschatz bei der Lieferung erfolgreicher Titel an Spieler weltweit", sagt Maxim Dembik, CEO von Frag Lab. "Wir haben dieses ehrgeizige Projekt von Grund auf mit nichts als unserem gemeinsamen Wissen begonnen, und das gab uns die Möglichkeit, jede beliebige Technologie auszuwählen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Technologien und wir sind froh, dass wir es getan haben: Amazon Lumberyard passt perfekt zu unserer Vision.""Amazon ist besessen davon, Spieleentwicklern in jeder Phase der Entwicklung zum Erfolg zu verhelfen, und wir freuen uns, mit Wargaming und Frag Lab zusammenzuarbeiten, wenn sie dieses neue Projekt aufbauen, skalieren und weltweit betreiben", sagte Brian Taptich, Vice President, Amazon Game Tech. "Wargaming und Frag Lab sind bekannt für hochauflösende Multiplayer-Spiele mit niedriger Latenzzeit, die wahnsinnig viel Spielspaß bereiten und wir können es kaum erwarten zu sehen, was sie mit der Amazon Game Tech bauen."Das Projekt soll im Laufe des Jahres vorgestellt werden.