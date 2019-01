Die Legenden von Andor: Das Geheimnis des Königs: Mobile-Umsetzung für Android und iOS - 4Players.de

Screenshot - Die Legenden von Andor (Android) Screenshot - Die Legenden von Andor (Android) Screenshot - Die Legenden von Andor (Android) Screenshot - Die Legenden von Andor (Android) Screenshot - Die Legenden von Andor (Android)

Mittlerweile ist die Mobile-Umsetzung des kooperativen Fantasy-Brettspiels Die Legenden von Andor für Android und iOS veröffentlicht worden. Die Legenden von Andor - Das Geheimnis des Königs kostet jeweils 5,99 Euro im Apple App Store und bei Google Play Als Krieger, Zauberin, Zwerg und Bogenschützin verteidigt man die Burg des Königs, besteht Prüfungen, besiegt Gegner und beschützt das Land vor einem dunklen Geheimnis. Das Fantasy-Abenteuer ordnet sich in die Geschichte des Brettspiels ein und erzählt in zwölf Legenden eine bisher unveröffentlichte Geschichte Andors, die die Helden in unwirtliche Landschaften auch jenseits des Rietlandes führt.Die Entwickler schreiben: "Der Spieler steuert seine Heldengruppe durch die zwölf Legenden und muss die Stärken jedes Charakters optimal nutzen, um alte und neue Widersacher zu bezwingen und einer neuen Bedrohung aus dem Süden zu begegnen. Dabei kommt es auf die richtige Strategie an, denn die Aufgaben müssen mit einer begrenzten Anzahl von Spielzügen gemeistert werden. Das Singleplayer-Game sorgt mit einfachen Regeln und einem umfangreichen Tutorial für einen leichten Einstieg und bietet Andor-Fans und -Einsteigern gleichermaßen ein anspruchsvolles Spielerlebnis. Dabei kommen nicht nur Brettspieler, sondern auch Fantasy-Fans, Gamer und Strategen auf ihre Kosten."Die Legenden von Andor - Das Geheimnis des Königs wurde von USM Games und dem Entwicklerstudio Daedalic Entertainment Bavaria in Zusammenarbeit mit Andor-Erfinder und Spieleautor Michael Menzel sowie Drehbuch- und Games-Autor Jörg Ihle entwickelt. Das Spiel wird vom FilmFernsehFonds Bayern sowie mit einer Games-MediaLeistung von Computec Media gefördert.Unseren Test des Brettspiels findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Mobile-Trailer