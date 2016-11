Blood Bowl 2: Das Nurgle-Team ist startklar - 4Players.de

Screenshot - Blood Bowl 2 (Mac) Screenshot - Blood Bowl 2 (Mac) Screenshot - Blood Bowl 2 (Mac) Screenshot - Blood Bowl 2 (Mac) Screenshot - Blood Bowl 2 (Mac)

Cyanide Studio und Focus Home Interactive haben Blood Bowl 2 um das Nurgle-Team erweitert. Das als DLC für PlayStation 4, Xbox One, PC und Mac erhältliche Team setze auf seine grauenvollen Spieler wie die Nurgle-Bestie, um den Sieg zu erringen, und sei schon von Weitem anhand seines überwältigenden Gestanks leicht zu erkennen. Weiter heißt es: "Nurgle-Teams sind eine Form von Chaos-Teams, dessem Spieler den Gott Nurgle verehren, den Chaos-Gott des Zerfalls und der Pestilenz. Er belohnt seine Spieler, indem er sie mit einer recht unerfreulichen Krankheit namens "Fäulnis des Nurgle" infiziert. Kommt jemand einem solchen Spieler bis auf Riechweite nah, fängt er sich eine von Nurgles üblen Krankheiten ein und stirbt in der Regel, bevor irgendwer auch nur "Hygiene" buchstabieren kann.Wie die meisten Chaos-Teams versteht sich auch das Nurgle-Team am besten darauf, gegnerische Spieler im Nahkampf anzugehen. Was es an Stärke und Zähigkeit auszeichnet, geht ihm an Gewandtheit ab. Nurgle-Krieger sind lausig, was ihre Gewandtheit und ihren Bewegungsradius angeht, und mit dem Ball können sie auch nicht sonderlich gut umgehen. Angesichts eines so miserablen Bewegungsradius könnten diese Anhänger des Chaos-Gotts Nurgle nicht nur durch den Gegner, sondern auch durch die Uhr geschlagen werden!" Darüber hinaus erscheint heute die neue Edition des Blood-Bowl-Brettspiels, während die Videospiele des Fantasy-Footballs im Warhammer-Universum (zum Test ) auf Steam gerade besonders günstig zu haben sind.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart