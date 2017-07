Blood Bowl 2: Legendary Edition mit neuen Mannschaften, Spielmodi und mehr im September - 4Players.de

Wie schon beim Vorgänger werden Cyanide Studio (Entwickler) und Focus Home Interactive (Publisher) auch zu Blood Bowl 2 eine Legendary Edition veröffentlichen, die neben allen Inhalten des Originals auch zahlreiche neue enthält. So wird die Anzahl der Teams durch acht weitere auf insgesamt 24 aufgestockt, es soll zusätzliche Mehrspieler-Modi sowie -Werkzeuge geben und auch eine neue Spielvariante für Solsten mit dem Namen Eternal League. Im Challenge-Modus wird man sich außerdem in vorgefertigen Situationen beweisen und wer mag, stellt mit der Legendary Edition eine Mannschaft aus Spielern unterschiedlicher Völker zusammen.Weitere Informationen sollen in den kommenden Wochen bekannt gemacht werden. Erscheinen soll die erweiterte Fassung im September für PC (Windows, Mac), PlayStation 4 und Xbox One. Sie wird sowohl als komplettes Spiel als auch als Download-Erweiterung erhältlich sein. Wer sie auf Steam vorbestellt, erhält nicht nur Zugang zu einem Beta-Test, sondern auch schon jetzt die aktuelle Fassung von Blood Bowl 2 samt acht per DLC erhältlichen Völkern.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart