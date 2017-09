Blood Bowl 2: Start-Trailer der frisch veröffentlichten Legendary Edition - 4Players.de

Focus Home Interactive und Entwickler Cyanide haben den nachfolgenden Trailer zum Start der Legendary Edition des taktischen Warhammer-Sports Blood Bowl 2 veröffentlicht. Die umfassende Erweiterung des Spiels ist u.a. auf über die Webseite des Spiels für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Besitzer des Spiels müssen dabei lediglich eine Erweiterung erwerben, Einsteigern steht das komplette Paket zur Verfügung.Die Legendary Edition enthält neben den Inhalten des Originals zahlreiche neue. So wird die Anzahl der Teams durch acht weitere auf insgesamt 24 aufgestockt, es gibt zusätzliche Mehrspieler-Modi sowie -Werkzeuge und auch eine neue Spielvariante für Solsten mit dem Namen Eternal League. Im Challenge-Modus beweist man sich außerdem in vorgefertigen Situationen und wer mag, stellt mit der Legendary Edition eine Mannschaft aus Spielern unterschiedlicher Völker zusammen.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer Legendary Edition