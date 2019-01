At the Gates: 4X-Strategie mit Roguelike-Elementen veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - At the Gates (PC) Screenshot - At the Gates (PC) Screenshot - At the Gates (PC) Screenshot - At the Gates (PC) Screenshot - At the Gates (PC) Screenshot - At the Gates (PC) Screenshot - At the Gates (PC)

At the Gates ist auf Steam und der AtG-Webseite für 29,99 Euro veröffentlicht worden. Das Spiel liegt ausschließlich in englischer Sprache vor. Chef-Entwickler des Global-Strategiespiels (4X-Strategie) mit Roguelike-Elementen ist Jon Shafer (Lead-Designer von Civilization 5). Der Titel hat eine sehr turbulente Entwicklungsgeschichte hinter sich, die Shafer an den Rand des Machbaren und eine tiefe persönliche Krise gestürzt hatte ( zum Blog ).Der Untergang des Römischen Reiches ist der Ausgangspunkt von At the Gates. Als Spieler steuert man einen Barbarenstamm an den Grenzen des Reichs und muss sein eigenes Territorium nach und nach erweitern, andere Stämme bekämpfen oder mit diesen verhandeln. Durch die schleichende Romanisierung des eigenen Volkes gelangt man nach und nach an neues Wissen und Technologien. Da die natürlichen Ressourcen nach und nach verbraucht werden und sich auch die unterschiedlichen Jahreszeiten auswirken, ist eine gewisse Mobilität gefragt. Jahreszeiten und Wetter verändern die Landschaft. Ein Fluss, der im Sommer als Barriere diente, könnte im Winter zum Beispiel einen Weg für die Feinde öffnen. Die Benutzeroberfläche, die "Tooltipps-in-Tooltipps" verwendet, soll derweil das Erlernen des Spiels erleichtern, ohne die Komplexität zu beeinträchtigen.Letztes aktuelles Video: Trailer