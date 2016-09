PlayStation 4: Andrew House (CEO): Die Mehrheit der Spiele auf der PlayStation 4 Pro werden auf 4K hochskaliert - 4Players.de

Waffenmutti87 hat geschrieben: Warum kritisieren hier Gamer Ihre Plattformen daran das Sie nicht 600? kosten um jeden glücklich zu machen. Er hat vollkommen recht und sie setzen das um was zählt. Auch Microsoft wird mit 6 Teraflop (who gives a fuck) kein besseres Lineup erschaffen. Ohne Sony und die PS4 würde der Markt tot langweilig sein. Ich setze auf die Sony Studios da sie immer liefern. So viele großartige Marken die immer wieder begeistern können mit vielen neuen IP's.

JA ES IST MARKETING DA 99% von euch nicht einmal wissen was TERAFLOP bedeutet. SIe schützen euch vor eurer eigenen Blödheit und sagen euch was gut ist.

Meine XBOX ONE schläft seit 6 Monaten...und mein PC noch länger. Mein MAC arbeitet fleißig.