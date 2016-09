PlayStation 4: Sony ist "angenehm überrascht" von den Vorbesteller-Zahlen der PlayStation 4 Pro; Käufer von 4K-Fernsehern als Zielgruppe benannt - 4Players.de

Die Anzahl der Vorbestellungen der PlayStation 4 Pro bezeichnet Jim Ryan (Global Head of Marketing and Sales bei Sony) als ziemlich gut - bezogen auf den Markt in Großbritannien. Er könne zwar keine Zahlen nennen, sei aber selbst "angenehm überrascht" über die Pre-Order-Zahlen der leistungsstärkeren PlayStation 4. Gegenüber dem Brachen-Magazin MCV UK sagte er weiter, dass sie eine beträchtliche Anzahl an Exemplaren der Konsole auf Lager hätten, um die Nachfrage bis zum Ende des Jahres zu bedienen. Ob die verfügbaren Exemplare allerdings ausreichen würde, könnte er - wie bei PlayStation VR - nicht versprechen.Ryan erklärte außerdem, dass sie keinen "4K Blu-ray Player" (Hardware) benötigen würden, da die verfügbaren 4K-Inhalte durch Streaming-Dienste und Partnerschaften mit YouTube und Netflix zur Verfügung gestellt werden könnten. Sie gehen bei Sony ebenfalls davon aus, dass viele Käufer von 4K-Fernsehern (ca. 50 Mio. im Jahr 2016) ebenfalls zur PS4 Pro greifen werden. Er ist der Ansicht, dass sowohl Neukunden (ohne PS4) als auch PlayStation-Fans zugreifen werden. Sehr hilfreich sei zudem, dass der Markt für 4K-TVs bis zum Jahr 2020 deutlich wachsen wird (ca. 100 Mio. Geräte pro Jahr). Dadurch soll die PS4 Pro noch attraktiver machen soll. Last but not least erwähnte er, dass Nutzer der PlayStation 4 Pro ein "erweitertes VR-Erlebnis" hätten. Wobei er im nächsten Satz gleich wieder klarmachte, dass PlayStation VR mit jeder "normalen" PlayStation 4 ein tolles Erlebnis bieten würde.Die PlayStation 4 Pro wird am 10. November 2016 erscheinen. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 399 Euro.Letztes aktuelles Video: TGS-Trailer 2016 - PS4-Lineup RYO-ZPES RIP SLYME tofubeats