PlayStation 4: Diverse Neo-Geo-Spiele angekündigt, u.a. The King of Fighters '94, Metal Slug und Samurai Shodown - 4Players.de

Taeko Muto (Director der Hamster Corporation) hat im PlayStation.Blog angekündigt, dass The King of Fighters '94 (Neo Geo) von SNK Playmore als das erste Spiel aus der "ACA Neo Geo Reihe" für PlayStation 4 erscheinen wird. Als Release-Termin wird der 27. Oktober 2016 genannt. Die folgenden Spiele sollen in diesem Jahr noch folgen: Metal Slug, Samurai Shodown, Alpha Mission II, Fatal Fury und World Heroes. Anfang 2017 wird es mit Neo Turf Masters und Nam-1975 weitergehen. Zur Preisgestaltung und zu möglichen Verbesserungen der Titel wurden keinerlei Angaben gemacht.Zur Motivation der Wiederveröffentlichung schreibt Muto: "Hamster wird auch weiterhin eng mit SNK Playmore zusammenarbeiten, um nicht nur Games aus den berühmtesten Franchises auszuwählen, sondern auch um weitere Kult-Klassiker und versteckte Perlen auszugraben und endlich ins Rampenlicht zu rücken. Macht euch auf weitere Hits im ACA Neo Geo Lineup gefasst!""The King of Fighters '94 erschien ursprünglich im Jahre 1994 für das Neo Geo und verhalf dem Prügelspiel-Genre zu neuem Leben, indem es beliebte Charaktere der SNK-Serien Fatal Fury, Art of Fighting und Ikari Warriors miteinander verband und ein riesiges Turnier veranstaltete. The King of Fighters '94 glänzte mit damals einzigartigen 3-vs-3-Kämpfen und einem komplexen Special Move System; beides hatte großen Einfluss auf darauffolgende Prügelspiele", schreibt Taeko Muto zu dem ersten Spiel aus der "ACA Neo Geo Reihe".