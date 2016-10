PlayStation 4: Video zur Playstation 4 Pro im Retro-Look der 80er - 4Players.de

Xyt4n hat geschrieben: Richtig schöner Trailer, aber wenn es nicht mehr Infos geben wird was die Pro bei Full HD leistet in zukünftigen Spielen, stornier ich meine Bestellung

Das ist ja der Haken: Was und wie die Pro bei HD macht, liegt in den Händen der Entwickler. Und da hören wir aktuell im Grunde nur "Ja Grafik wird halt besser", ohne ins Detail zu gehen. FF XV bietet ein paar mehr Effekte und soll später mehr bieten. Was "mehr"? Wird nicht gesagt.Zu Elder Scrolls Online liegt ne ziemlich genaue Liste vor, was bei der Pro in HD anders ist. Aber sonst? Aber nein, hauptsache man betont mehrmals die 4k-Fähigkeiten, die keine Sau interessiert - und nicht erreicht werden.