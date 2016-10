PlayStation 4: Für natives 4K-Gaming sind mindestens 8 TFLOPS erforderlich, meint Mark Cerny (Systemarchitekt der PS4) - 4Players.de

Sid6581 hat geschrieben: Skyrim wird ja neben Last Of Us bereits nativ in 4K laufen. Insofern ist nicht klar, worauf Mark Cerny sich bezieht. Auch im Interview wird das nicht deutlich. Für 2160p60 bei The Witcher III auf Ultra reicht ja gerade mal so eine Titan X und damit auch keine 8 Teraflops. Mit den 4,3 Teraflops der PS4 dürfte auf jeden Fall schon einiges drin sein, bin ja immer wieder überrascht wie gut PS4-Spiele mit einer dem PC heillos unterlegenen GPU aussehen können.