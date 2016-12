PlayStation 4: Remaster von PaRappa the Rapper, LocoRoco und Patapon - 4Players.de

Während der Eröffnungskonferenz der PlayStation Experience 2016 wurden drei Remaster-Fassungen von Musik- bzw. Rhythmusspielen für PlayStation 4 angekündigt: PaRappa the Rapper LocoRoco und Patapon . Die überarbeiteten Versionen sollen 2017 erscheinen. Nick Accordino (Associate Project Manager) von Sony Interactive Entertainment America: "(...) [D]argestellt in 4K bzw. 1080p, wird diesen ikonischen Charakteren auf aktuellen TVs neues Leben eingehaucht. Und um euch zu zeigen, wie viel Einsatz und Liebe wir in diese Spiele für die neue Generation stecken, veröffentlichen wir heute eine Demo für PaRappa the Rapper Remastered! Abgesehen davon, dass die Spiele auf euren HD- und 4K-Fernsehern großartig aussehen werden, fügen wir noch besondere Funktionen hinzu, die sich die Möglichkeiten der PS4 und des DualShock 4 zu Nutze machen. In Parappa the Rapper Remastered gibt der DualShock 4 ein konstantes Metronom für jeden Song ab, der dem Spieler helfen wird, den Beat des Rap zu spüren. Und LocoRoco Remastered nutzt die Motion Control-Möglichkeiten des DualShock 4, die euch helfen, die LocoRocos durch ihre animierte Welt zu rollen, werfen und drehen."