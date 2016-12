Sony veröffentlichte bei der PlayStation Experience 2016 auch ein Video-Trio, in dem mehrere Spiele in Kurzform präsentiert werden. Neben einem "Spiele-Überblick-Trailer" und einem Clip zu kommenden PlayStation-VR-Titeln wurden auch einige Indie-Spiele gezeigt, die konsolenexklusiv auf PlayStation 4 erscheinen werden, darunter Hellblade, Orcs Must Die Unchained, Gnog, Everything und Nidhogg 2.