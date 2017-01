PlayStation 4: Ausblick auf 2017: Sony zeigt "PlayStation-Highlights" im Trailer - 4Players.de

hydro-skunk_420 hat geschrieben: Ich bin eigentlich auch nur an den westlichen Spielen interessiert, aber Days Gone oder God of War wurden in dem Video halt nicht gezeigt, deswegen hatte ich nur Horizon für mich rausgepickt.

Detroit ist mit leider nicht genug Spiel und GT Sports zu sehr auf Multiplayer ausgelegt. So bleibt dann am Ende leider nicht mehr viel übrig.

Das ist leider auch das "Problem" bei mir bei Sony und Nintendo. Daher waren meine letzten Spiele auf der PS4 ja auch nur noch Until Dawn und Heavy Rain & Beyond 2 Souls. Solche Spiele sind für mich "Playstation". Den ganzen Japankram (also diese verrückten Dinger), RPGS-Kram usw interessiert mich weniger und die Multis zocke ich auch wegen dem MP mit meinen Freunden auf der anderen Konsole.Detroid ist daher für mich ein starker Titel. Und letztens wurde gesagt, dass erst die Story fertig geschrieben sei. Daher hätte ich es schade gefunden, wenn meine PS4 über 1,5-2 Jahre brach gestanden hätte und "verstaubt". Macht dann keinen Sinn, nur auf das eine Spiel zu warten. Hätte mir aber jetzt TLG geholt, um zu sehen wie es ist. Und man muss sagen, dass ich zum Glück kein NMS geholt hatte.Immer so ein Ding bei Spielen und meinen Geschmack und die Angst vor Fehlkäufen oder die Angst eine bestimmte Spieleserie gefällt mir dann eher doch nicht (Geschehen mit Halo und Gears of War).Bei Detroid, God of War und Days Gone denke ich, dass nur GoW in 2017 erscheinen wird. Detroid im 1HJ 2018 und Days Gone im 2HJ 2018. Denn es müssen erstmal Titel kommen, die 2014/2015 angekündigt worden sind. Ich hole mir evtl 2018 dann wieder eine PS, wenn es die Spiele endlich gibt.