PlayStation 4: Ausblick auf 2017: Sony zeigt "PlayStation-Highlights" im Trailer; falsche Terminangaben zu Detroit und Dreams - 4Players.de

TitaniumTrack hat geschrieben: Ich bin ebenfalls skeptisch was Horizon angeht. Viel Potential, gute Grafik, neue Ip und interessantes Setting aber es ist von Guerrillia games und von denen hat mich kein Spiel bisher überzeugt.

Viel Potential, gute Grafik, neue Ip und interessantes Setting traf zuletzt auch auf ein The Order 1886 zu und es hat am Ende sehr enttäuscht. Mal schauen wie es wird, spielen werde ich es so oder so.



Also von Horizon hat man ja auf jeden Fall schon mal mehr Gameplay als damals von The Order gesehen.Da weiß man recht gut was einen mindestens erwarten wird und alleine das sollte eigentlich für ein halbwegs ordentliches Spiel reichen.Ich glaube halt, dass es eher die Ubisoft/Lara Croft Reboot Formel bemühen wird.Eine offene Welt vollgesteckt mit Ressourcen-Dinos und ein paar Nebenmissions-Zielen.Die Ressourcen werden für ein bisserl Crafting verwendet.Dann gibt es wohl Menschenlager und diese Turmdinos zum Einnehmen/Erkunden (über erstere erhält man neue Aufgaben bzw. treibt man die Hauptgeschichte weiter; letztere decken vermutlich die Umgebung auf der Karte auf).Und dann halt ne aufwändiger inszenierte Mainstory.Die Kämpfe sahen ja recht dynamisch aus. Wenn es da im Spiel je nach Dino andere Taktiken und auch Überraschungen gibt, wäre es cool. Sonst wird es schnell zur Routine wie bei Batman, Assassin's Creed und Co.