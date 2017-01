PlayStation 4: Variante mit weißem Gehäuse erscheint im Februar - 4Players.de

Wer mit dem Kauf einer PlayStation 4 liebäugelt, sich aber nicht mit der Farbe des Originals anfreunden kann, kann sich bald für eine Alternative entscheiden. Wie Sony mitteilt, erscheint das momentane Standardmodell der Konsole am 6. Februar in der schneeweißen Variante "Glacier White", und zwar im Bundle mit einem "zusätzlichen" Controller. Die Pressemitteilung erläutert:"Sony Interactive Entertainment kündigte heute die erste Farbvariation „Glacier White“ für das schmalere und leichtere PlayStation®4-System (PS4™) (CUH-2000-Serie) an. Das Glacier White PS4-System ist mit einer 500-GB-Festplatte ausgestattet und wird ab dem 6. Februar in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Hardware-Bundle mit einem zusätzlichen DUALSHOCK 4 Wireless-Controller erhältlich sein. Freunde und Fans des elegant designten PS4-Systems haben somit die Wahl zwischen der Originalfarbe „Jet Black“ oder der neuen „Glacier White“ Variante."Letztes aktuelles Video: Coming to PlayStation in 2017