PlayStation 4: Betatester für das nächste Systemsoftware-Update gesucht - 4Players.de

Sony sucht Betatester für die nächste Systemsoftware (Version 4.5) der PlayStation 4. Welche Features und Verbesserungen das Systemsoftware-Update mit sich bringen wird, darüber schweigt sich das Unternehmen noch aus. Jayne Murphy von SCEE (Sony Computer Entertainment Europe) schreibt im PlayStation.Blog : "Demnächst gibt es ein neues umfassendes Systemsoftware-Update für PS4 - und wir könnten vor der Einführung eure Hilfe beim Betatest gebrauchen. Ab heute könnt ihr euch für die Teilnahme am Betatest anmelden und erhaltet so die Chance, bereits vor der Einführung einen Blick auf einige der Verbesserungen und neuen Features für PS4 zu werfen. [ Zur Anmeldung ] Die Registrierung als Betatester ist ab heute bis zum Start der Beta Anfang Februar möglich. Benutzer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Sobald die Beta beginnt, wird die Registrierung geschlossen. Teilnehmer am Programm erhalten eine E-Mail mit Anweisungen dazu, wie sie die Betaversion der nächsten Systemsoftware downloaden können. Um euch anzumelden, benötigt ihr eine PS4 mit einer Internetverbindung und Zugriff auf ein Hauptkonto. Und denkt daran - ihr könnt jederzeit auf die bisherige Systemsoftware zurückwechseln."Letztes aktuelles Video: Coming to PlayStation in 2017