PlayStation 4: Horizon-Bundle mit Slim-Konsole, größerer Festplatte und zweitem Controller angekündigt - 4Players.de

Raskir schrieb am 25.01.2017 um 21:52 Uhr

Also ich habe daheim

Borderlands

Trackmania turbo

Helldivers

Nba

Guacamelee

Salt and sanctuary

Divinity original sin

EDF 4.1

Diablo 3

Rocket league

Little big planet 3

Samurai Warriors 4-2

Plus diverses aus psplus (injustice zb) was mich nicht interessiert.

Das sind die die ich habe. Aber fifa sollte man hier keinesfalls unterschätzen. Das wohl größte koop Game neben mariokart (lokal gesehen)