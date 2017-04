PlayStation 4: Weitere PS2-Classics im Anmarsch: Jak & Daxter, Jak II, Jak 3 und Jak X: Combat Racing - 4Players.de

Jak & Daxter: The Precursor Legacy, Jak II Jak 3 und Jak X: Combat Racing werden im Laufe des Jahres als PS2-Classics auf PlayStation 4 im PlayStation Store zur Verfügung stehen. Die Klassiker sollen Trophäen, hochgerenderte 1080p-Auflösung, Shareplay und Remote Play bieten. Bryan Pardilla (Associate Producer von SIEA) schreibt weiter im PlayStation.Blog : "Jak X: Combat Racing, Naughty Dogs wilder Fahrzeugkampf, wird zum ersten Mal seit seinem Release im Oktober 2005 wieder verfügbar sein. Ursprünglich für PS2 erschienen, wird Jak X im Laufe des Jahres Richtung PS4 düsen. Egal ob Adventure- oder Exhibition-Modus, in diesem schonungslosen Buggy-Brawler warten Stunden der Herausforderung und Unterhaltung auf euch. Obwohl es keine Online-Features geben wird, könnt ihr euren Freunden via Splitscreen so richtig einschenken."