PlayStation 4: Analyst erwartet die "nächste PlayStation-Generation" im nächsten Jahr - 4Players.de

Analyst who correctly predicted PS4 Pro and Slim says next-generation PS would be released...https://t.co/mWTZzuRSSS — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 28. April 2017

Sony wird die "nächste PlayStation-Generation" in der zweiten Jahreshälfte 2018 veröffentlichen, diese Ansicht vertritt Analyst Damian Thong von Macquarie Capital Securities laut The Wall Street Journal . Solche Prognosen und Analysten-Spekulationen gibt es zwar ständig, aber Damian Thong hatte bereits in der Vergangenheit sowohl die PlayStation 4 Pro als auch die PlayStation 4 Slim vor der jeweiligen Ankündigung korrekt vorausgesagt. Allerdings wird in dem Bericht nicht geklärt, ob Thong einen Nachfolger (PlayStation 5) oder eine erweiterte bzw. leistungsstärkere Variante der PlayStation 4 (wie die PS4 Pro) erwartet. Der Begriff "Next-Generation PlayStation" deutet jedenfalls eher auf die PS5 hin. Die Markteinführung der PS4 war im November 2013.Letztes aktuelles Video: Alle Spiele der PSX 2017