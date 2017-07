PlayStation 4: Zwei Bundles mit Destiny 2 und eine Special Edition des Controllers - 4Players.de

Screenshot - PlayStation 4 (PS4) Screenshot - PlayStation 4 (PS4) Screenshot - PlayStation 4 (PS4) Screenshot - PlayStation 4 (PS4) Screenshot - PlayStation 4 (PS4) Screenshot - PlayStation 4 (PS4)

Sony hat nun zwei PS4-Bundles mit Destiny 2 und eine Special Edition des Dualshock-4-Controllers im Destiny-Look für den 6. September 2017 im Aufgebot . Neben dem bekannten Bundle mit der PlayStation 4 Pro in Glacier White, einem Exemplar von Destiny 2 auf Blu-ray-Disc, dem Erweiterungspass und den digitalen Premium-Inhalten (legendäres Schwert, legendäre Spielergeste und Abzeichen im Kabale-Stil) wird es noch ein Paket mit einer PS4 in Jet Black (1 TB), einem zweiten Dualshock-4-Controller in Jet Black und einem Exemplar von Destiny 2 auf Blu-ray-Disc geben.Alle Exemplare des Spiels umfassen exklusive PS4-Inhalte (exklusiv bis mindestens Herbst 2018). Dazu gehören: Ein Koop-Strike, das exotische Scharfschützengewehr 'Borealis', eine Schiffsvariante, eine Multiplayer-Karte und drei legendäre Rüstungssets. Destiny 2 wird auf der der PS4 Pro in "dynamischer 4K-Auflösung" laufen.Sony: "Die Limited Edition des Dualshock 4 Wireless-Controllers ist nicht im Vereinigten Königreich, Polen oder Russland erhältlich. Für weitere Details zu Preisen und Verfügbarkeit des Controllers und der PS4-Bundles wendet euch bitte an euren Einzelhändler vor Ort."