PlayStation 4: Sony: "We're getting geared up for the reveal of something new." - 4Players.de

Obwohl Sony keine Pressekonferenz auf der gamescom 2017 abhalten wird, sondern ein "Media Showcase" für die Paris Games Week am 30. Oktober angekündigt hat, scheint man auch eine Enthüllung für Köln vorbereitet zu haben.In einem Tweet auf dem offiziellen europäischen PlayStation-Twitter-Kanal heißt es, dass man sich für "etwas Neues" rüstet: "We're getting geared up for the reveal of something new." Auf dem Bild darunter ist etwas in rotem Tuch Verhülltes in einer Art Garage zu erkennen. Weil das Ganze wie eine Hardware bzw. eine aufgestellte Konsole aussieht, wird gerade spekuliert, dass es sich dabei um eine spezielle Edition der PlayStation 4 Pro z.B. im Stile von Gran Turismo Sport handeln könnte, das am 18. Oktober erscheint.Letztes aktuelles Video: E3 2017 PlayLink-Vorstellung