PlayStation 4: Kostenloses Online-Multiplayer-Event beginnt am 15. November - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment Europe wird ein kostenloses PlayStation-Plus-Multiplayer-Event veranstalten, bei dem alle Spieler (auch jene ohne aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft) den Online-Multiplayer der PlayStation 4 kostenlos nutzen können.Das Event findet vom 15. November (11 Uhr) bis zum 20. November um 11 Uhr statt. Es ist keine Anmeldung oder Kreditkarten-Registrierung nötig. Alle PS4-Spieler können einfach online spielen, sobald das Event beginnt. Das Event ist ausschließlich auf den Online-Multiplayer begrenzt. Andere Features des Abo-Dienstes (Rabattaktionen, kostenlose PS-Plus-Spiele, Online-Speicher für Spielstände etc.) erfordern ein aktives PS-Plus-Abonnement."Bei dieser Aktion haben Spieler die Möglichkeit, neue Seiten ihrer Lieblingsspiele kennenzulernen und den Online-Multiplayer von neuen Titeln wie Call of Duty: WW2 (Activision), FIFA 18 (EA Sports), Destiny 2 (Activision), Gran Turismo Sport (SIE World Wide Studios) und vielen anderen zu erleben. Im Rahmen des kostenlosen Multiplayer-Events von PlayStation Plus können Spieler den PS4-Online-Multiplayer gebührenfrei nutzen."