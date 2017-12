Die PS2-Klassiker Jak II: Renegade Jak 3 und Jak X Combat Racing werden ab dem 6. Dezember 2017 als Download (PS2 Classics) für PlayStation 4 im PlayStation Store bereitstehen. Die drei Spiele von Naughty Dog können einzeln oder im Bundle gekauft werden. Die Klassiker sollen Trophäen, hochgerenderte 1080p-Auflösung, Shareplay und Remote Play bieten. Vor einigen Monaten erschien bereits Jak and Daxter: The Precursor Legacy als PS4-Download."Am 14. Oktober 2003 veröffentlichte Naughty Dog Jak II für PlayStation 2. Und etwas Erstaunliches ereignete sich für die Jak and Daxter Franchise: Jak konnte erstmals sprechen. Das ermöglichte es den Spielern, Jaks eigene Sicht der Dinge zu hören und zu erfahren, indem er mit seiner eigenen Stimme sprach, anstatt sich allein auf Daxters schlaue Scherze und Erklärungen zu verlassen. Es war der Beginn von etwas Besonderem, und die Franchise erreichte danach mit Jak 3 und Jak X neue Höhepunkte, teilweise aufgrund dieser einen simplen Änderung", heißt es im PlayStation Blog.Über Jak X schreib Bryan Pardilla (Associate Producer von SIEA): "Jak X: Combat Racing, Naughty Dogs wilder Fahrzeugkampf, wird zum ersten Mal seit seinem Release im Oktober 2005 wieder verfügbar sein. Ursprünglich für PS2 erschienen, wird Jak X im Laufe des Jahres Richtung PS4 düsen. Egal ob Adventure- oder Exhibition-Modus, in diesem schonungslosen Buggy-Brawler warten Stunden der Herausforderung und Unterhaltung auf euch. Obwohl es keine Online-Features geben wird, könnt ihr euren Freunden via Splitscreen so richtig einschenken."Letztes aktuelles Video: PS2 Classics Launch Trailer