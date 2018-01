PlayStation 4: Betatester für das nächste Systemsoftware-Update (5.50) gesucht

Sony sucht Betatester für die nächste Systemsoftware (Version 5.50) der PlayStation 4. Welche Features und Verbesserungen das "große" Systemsoftware-Update mit sich bringen wird, hat das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben. Interessierte Betatester können sich bis zum 23. Januar 2018 hier anmelden.Andrew Mason von SCEE (Sony Computer Entertainment Europe) schreibt im PlayStation.Blog : "Ab heute könnt ihr euch hier anmelden und mit etwas Glück als Beta-Tester schon vorab die neuen Funktionen und Verbesserungen für euer PS4-System in Augenschein nehmen. Beta-Tester, die Vorabzugang zu Systemsoftware-Update 5.00 (Oktober 2017) hatten, konnten Funktionen wie Familienkonten, Verwaltung der Freundeliste, Nachrichtenverbesserungen und vieles mehr schon vor dem Launch nutzen. Zur Registrierung müsst ihr ein PS4-System euer Eigen nennen, mit dem Internet verbunden sein und ein Hauptkonto besitzen. Wenn ihr nicht mehr an der Testphase teilnehmen möchtet, könnt ihr jederzeit wieder eine frühere Version der Systemsoftware installieren. Außerdem habt ihr jetzt die Möglichkeit, ohne erneute Registrierung automatisch an künftigen Testphasen teilzunehmen."Letztes aktuelles Video: PS2 Classics Launch Trailer