PlayStation 4: Budget-Label PlayStation Hits (Preis 19,99 Euro) angekündigt - 4Players.de

Bloodborne

Driveclub

inFAMOUS Second Son

Killzone Shadow Fall

The Last of Us Remastered

LittleBigPlanet 3

Ratchet & Clank

Uncharted 4: A Thief's End

Need For Speed

Need For Speed Rivals

EA Sports UFC 2

Yakuza Zero

Earth Defense 4.1: The Shadow of New Despair

Project CARS

Dragon Ball Xenoverse

Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition

Watch_Dogs

Assassin's Creed 4 Black Flag

Rayman Legends

Mortal Kombat X

Batman Arkham Knight

Mittelerde: Mordors Schatten

Street Fighter 5

Sony Interactive Entertainment hat die "PlayStation Hits" vorgestellt. Unter diesem Label sollen ab dem 18. Juli 2018 ausgewählte PlayStation-4-Spiele für 19,99 Euro angeboten werden - sowohl im PlayStation Store (PS Store) als auch bei ausgewählten Einzelhändlern. Im Laufe der Zeit sollen dem Portfolio von PlayStation Hits weitere Titel hinzugefügt werden.Folgende Spiele werden zunächst als "PlayStation Hits" angeboten, wobei ein Großteil der Titel bereits zu diesem oder einem ähnlichen Preis erhältlich sind.In ausgewählten Märkten soll es außerdem das PlayStation-Hits-Paket geben. Dies beinhaltet eine PlayStation 4 mit 1 TB in Jet Black, den Dualshock 4 Wireless-Controller in Jet Black sowie Uncharted 4, The Last of Us Remastered und Ratchet & Clank. Einen Preis nannte Sony nicht. Die Verfügbarkeit des PlayStation-Hits-Pakets kann regionsabhängig variieren. Details zur Verfügbarkeit erhaltet ihr beim Spielehändler eures Vertrauens oder auf playstation.com/hits