PlayStation 4: Fortnite, Minecraft und Rocket League: Statement zur Cross-Play-Verweigerung von Shawn Layden - 4Players.de

Sony weigert sich bekanntermaßen, Cross-Play mit anderen Konsolen (Microsoft Xbox One und Nintendo Switch) zu erlauben, obwohl die technische Umsetzbarkeit des Unterfangens praktisch keine Hürde darstellt. Xbox-One- und Switch-Spieler können sowohl Minecraft als auch Rocket League und Fortnite nicht mit PS4-Nutzern zusammen spielen; mit einem PS4-Account verknüpfte Fortnite-Accounts lassen sich auf Switch und Xbox One zum Beispiel gar nicht nutzen.Nach einem ersten und ziemlich vagen Statement gegenüber der BBC wurde nun Shawn Layden (Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment America und Chairman of SIE Worldwide Studios) von Eurogamer auf der Gamelab-Konferenz zu dieser ablehnenden Haltung befragt. Der Sony-Frontmann sagte kurz und bündig: "Wir haben es gehört. Wir erwägen viele Möglichkeiten. Sie können sich vorstellen, dass die Umstände drum herum viel mehr als nur ein Spiel betreffen. Ich bin zuversichtlich, dass wir zu einer Lösung kommen werden, die von unserer Gaming-Community verstanden und akzeptiert wird und gleichzeitig unser Geschäft unterstützt."Ende Juni 2018 twitterte bereits John Smedley (ehemaliger Chef von Daybreak Game Company; vorher Sony Online Entertainment): "... als ich noch bei Sony war, war der interne Grund für [die Entscheidung] das Geld. Sie mochten es nicht, wenn irgendjemand irgendetwas auf einer Xbox kauft und es auf einer PlayStation nutzt. So einfach ist das. Dummer Grund, aber so ist es."