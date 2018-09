PlayStation 4: Zwei PS4-Bundles mit Red Dead Redemption 2 - 4Players.de

PS4-Bundle mit Red Dead Redemption 2

PS4-Pro-Bundle mit Red Dead Redemption 2

Sony hat zwei PlayStation-4-Bundles mit Red Dead Redemption 2 angekündigt, die ab dem 26. Oktober 2018 zeitgleich mit dem Spiel erhältlich sein werden. Ein Paket umfasst eine PlayStation 4 Pro mit 1 TB Speicher in Jet Black, einen DualShock 4 Wireless-Controller sowie Red Dead Redemption 2 auf Blu-ray Disc. Das andere Paket besteht aus der "normalen" PlayStation 4 mit 1 TB Speicher in Jet Black, zwei DualShock 4 Wireless-Controllern und einem Exemplar von Red Dead Redemption 2 auf Blu-ray Disc.Jayne Murphy, Senior Product Manager bei Sony, schreibt über die PS4-Pro-Features des Spiels im PlayStation.Blog : "Besitzer eines 4K-/HDR-Fernsehers profitieren mit der PS4 Pro von noch besseren Grafiken und optimierter Leistung. (...) Besitzer eines HD-Fernsehers genießen das Spiel dank der integrierten Supersampling-Funktion der PS4 Pro mit einer besseren Bildschärfe. Und wenn euer Fernseher HDR unterstützt, werden die idyllischen Landschaften von Red Dead Redemption 2 in noch lebendigeren und dynamischeren Farben wiedergegeben. (...) Red Dead Redemption 2 wird mit 2160p wiedergegeben. 4K-/HDR-Fernseher erforderlich."