PlayStation 4: Black Friday: "Sparsinns-Angebote" für Spiele und Abos (PS Plus und PS Now) - 4Players.de

20% Rabatt auf ein PlayStation-Plus-Jahresabonnement: Dieses Angebot ist jetzt für alle Spieler einschließlich aktueller Mitglieder verfügbar. Spieler können dieses Angebot im PlayStation Store (PS Store) bis Dienstag, den 27. November, 11:00 Uhr (deutscher Zeit) nutzen.

30% Rabatt auf ein 12-monatiges Abonnement für PlayStation Now: Dieses Angebot ist jetzt für alle Spieler, einschließlich aktueller Mitglieder, bis Dienstag, den 27. November, 11:00 Uhr (deutscher Zeit) verfügbar.

In der kommenden Woche ist der "Black Friday" (23. November) und schon vorher startet die Rabattschlacht bei Sony Interactive Entertainment mit den "Sparsinns-Angeboten". Zahlreiche Spiele im digitalen PlayStation Store, Abonnements für PlayStation Plus (PS Plus) und PlayStation Now (PS Now) werden mit Rabatt angeboten.Im PlayStation Store werden diverse Spiele wie zum Beispiel Marvel's Spider-Man (-40%), Call of Duty: Black Ops 4 (-30%), FIFA 19 (-43%), Far Cry 5 (-50%), Assassin's Creed Odyssey (-40%), Shadow of the Tomb Raider (-50%), Vampyr (-58%), WWE 2K19 (-50%), NBA 2K19 (-42%), Jurassic World Evolution (-41%), Monster Hunter: World (-50%) und Red Dead Redemption 2: Special Edition (-12%) günstiger angeboten. Die komplette Liste findet ihr hier . Die Angebote enden am Dienstag, den 27. November, um 00:59 Uhr (deutscher Zeit).Weitere Angebote:Letztes aktuelles Video: Diese Woche bei PlayStation - 12 November 2018