PlayStation 4: Liste mit Spielerzahlen diverser PS4-Titel aufgetaucht; GTA 5 führt mit Abstand vor FIFA 18 - 4Players.de

Grand Theft Auto 5: 55.900.000 FIFA 18: 32.500.000 FIFA 17: 30.000.000 FIFA 16: 28.300.000 Minecraft (PlayStation 4 Edition): 25.600.000 Call of Duty WW2: 24.600.000 Rocket League: 22.600.000 FIFA 15: 19.200.000 Mortal Kombat 10: 16.800.000 Fortnite: 16.200.000 The Last of Us: Remastered: 15.900.000 Rainbow Six Siege: 15.300.000 Battlefield 4: 13.900.000 Call of Duty Ghosts: 12.600.000 FIFA 19: 12.500.000 Warframe: 11.600.000 Call of Duty: Modern Warfare (Remastered): 10.300.000 Overwatch: 10.200.000 Need for Speed: 9.730.000 NBA 2K18: 9.400.000 Crash Bandicoot N Sane Trilogy: 9.390.000 Call of Duty: Black Ops 4: 9.230.000 Hitman (inkl. der kostenlosen ersten Episode): 8.820.000 FIFA 14: 8.500.000 The Witcher 3: Wild Hunt: 8.220.000 World of Tanks: 8.000.000 Red Dead Redemption 2: 7.700.000 Gran Turismo Sport: 7.230.000 Assassin's Creed Syndicate: 6.850.000 Battlefield Hardline: 6.710.000 Dead by Daylight: 6.500.000 Resident Evil 7: 5.970.000 Destiny 2: 5.930.000 Uncharted 2: Among Thieves (Remastered): 5.610.000 Killing Floor 2: 5.400.000 Injustice 2: 5.320.000 Smite: 5.020.000 Dark Souls 3: 4.610.000 Need for Speed Payback: 4.390.000 Beyond: Two Souls: 4.340.000 Deus Ex: Mankind Divided: 4.060.000 No Man's Sky: 3.950.000 The Elder Scrolls Online: 3.950.000 Doom: 3.900.000 Uncharted: The Lost Legacy: 3.890.000

Spielerzahlen von diversen Titeln auf der PlayStation 4 kursieren gerade im Internet. Die Quelle der Daten ist die von Sony gestartete Aktion " My PS4 Life ", die automatisiert ein Video erstellt, welche Spiele man gespielt und welche Trophäen man errungen hat. Dabei wird die exakte Anzahl der Personen genannt, die ebenfalls die Trophäe erhalten haben. Kombiniert man diesen Wert mit dem Prozentsatz der Leute, die diese weltweit Trophäe erhalten haben (Quelle: PlayStation.com-Website), erhält man eine Schätzung, wie viele Leute das Spiel auf der Sony-Konsole gespielt haben. Sony verwendet bei "My PS4 Life" einen Datensatz, der zwischen dem 20. November und 4. Dezember erstellt wurde. Quelle der Daten ist die Webseite gamstat.com Beispiel : 1.142.392 Spieler haben die Trophäe "Cradle" in No Man's Sky errungen. Auf PlayStation.com steht, dass 28,9 Prozent aller Spieler diese Trophäe erhalten haben. Demnach haben 3.952.913 Personen No Man's Sky auf der PlayStation 4 gespielt (1.142.392 * 100% / 28,9% = 3.952.913). Anzumerken ist, dass die Anzahl der Spieler nicht der Anzahl der Verkäufe entsprechen muss, da manche Titel - wie z. B. Rocket League - bei PlayStation Plus enthalten waren.Auszug aus der Liste (sortiert nach Spielerzahl)Letztes aktuelles Video: Diese Woche bei PlayStation - 3 Dezember 2018