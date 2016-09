DriveClub: VR: Upgrade-Option für Season-Pass-Besitzer - 4Players.de

Nach der Bekanntgabe, dass DriveClub VR am 13. Oktober 2016 als physische Blu-Ray und digitaler Download im PlayStation Store für PlayStation VR zum Preis von 39,99 Euro erscheinen wird, hat Sony nun eine Upgrade-Option für Season-Pass-Besitzer von DriveClub angekündigt. Diejenigen, die sich den DriveClub Season Pass vor dem 29. September 2016 (1:00 Uhr) gekauft haben, können ein digitales Upgrade für 19,99 Euro erstehen.Über die Entwicklung des VR-Rennspiels schreibt Nicola Orru von der WWS Immersive Technology Group: "An dieser Stelle möchten wir zudem die Gelegenheit nutzen, um allen da draußen für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Feedback zu danken. Verständlicherweise gab es viele Fragen dazu, wie Driveclub VR entwickelt wurde, und dem Entwicklerteam von Evolution gilt eindeutig eine Menge Respekt, also möchte ich erklären, wie das Spiel entwickelt wurde. Driveclub als Stand-Alone-VR-Titel war eine echte Mammutaufgabe. Wie ihr wisst, gibt es in Driveclub riesige Mengen an Inhalten. Deshalb dauerte es sehr lange, das Spiel so umzuprogrammieren, dass alles in stereoskopischem 3D mit nativen 60 Hz gerendert wird und wir 120-Hz-Head-Tracking hinzufügen könnten. Zusätzlich hat das Team mehrere VR-spezifischen Features hinzugefügt und dafür gesorgt, dass das Spiel genauso umwerfend aussieht, wie ihr das erwartet. Der Löwenanteil des Spieles wurde bei Evolution produziert. Den Rest stellte ein eigens dafür zusammengestelltes Team von Evolution Studios-Veteranen fertig, von denen mehrere jetzt auch Mitglieder der WWS Immersive Technology Group sind. Ihr könnt euch also darauf verlassen, dass sich DriveClub VR in erfahrenen Händen befindet."Letztes aktuelles Video: VR-Spielszenen