DriveClub: Letztes Update fügt dem Standard-Spiel 15 Strecken aus der VR-Fassung hinzu - 4Players.de

Sonys Rennspiel DriveClub hat sein letztes kostenloses Update bekommen: In dem Download mit laut Teamvvv.com üppigen 5,75 GB Umfang stecken nicht nur die 15 Tracks aus der VR-Fassung, sondern auch die umgedrehten Varianten von Gujo in Japan, Ashii in Indien, Iquique in Chile, Port of Vancouver in Kanada sowie Bryggen in Norwegen. Im Changelog bedankt sich das mittlerweile aufgelöste Team noch einmal bei den Spielern und verabschiedet sich. Game-Director Paul Rustchynsky habe schon vorher bestätigt, dass das Spiel kein Update mehr für die PS4 Pro bekommen werde, so das Magazin.Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen