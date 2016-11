inFamous: Second Son: Patch mit Upgrades für die PlayStation 4 Pro bereits verfügbar - 4Players.de

Per Update ist das Actionspiel inFamous: Second Son mit HDR-Unterstützung und 4K-Optimierungen bereits jetzt auf die Ankunft der PlayStation 4 Pro vorbereitet worden. Das meldet Gamespot in Anlehnung auf einen Beitrag im NeoGAF, wo ein Nutzer bereits die offiziellen Patchnotes für Version 1.05 in Form eines Screenshots veröffentlicht hat.Die PlayStation 4 Pro, eine leistungsstärkere Variante der PS4, erscheint bei uns am 10. November zum Preis von 399 Euro. Neben inFamous sollen laut Sony auch viele weitere Titel Patches enthalten, um die Vorteile des neuen Modells zu nutzen.Letztes aktuelles Video: Explosives Video