Rainbow Skies: Termin des Taktik-Rollenspiels steht fest; deutsche Version im Trailer - 4Players.de

Eastasiasoft und die SideQuest Studios werden Rainbow Skies am 26. Juni in Nordamerika und am 27. Juni in Europa und Asien im PlayStation Store für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita veröffentlichen (Preis: 26,99 Euro). Das taktische Fantasy-Rollenspiel ist der Nachfolger von Rainbow Moon . Cross-Save-Unterstützung auf PS4, PS3 und PS Vita wird geboten. Physische Editionen von Rainbow Skies sind exklusiv durch den Retail-Partner Play-Asia.com verfügbar."Mit einer humorvollen neuen Geschichte voller verflochtener Erzählstränge, dem Zähmen von Monstern, einem verbesserten Kampfsystem, mehr taktischer Tiefe, Schatzsuchen, neuen Minispielen und einem verbesserten Nebenquestsystem bietet Rainbow Skies auch den größten RPG-Veteranen endlose Stunden Spaß", so Marcus Pukropski, CEO von SideQuest Studios.Die Geschichte von Rainbow Skies beginnt am Morgen von Damions letzter Prüfung zum Monsterzähmer, einer sehr wichtigen Profession in seiner Heimatstadt, die konstant von Monsterattacken bedroht wird. Leider hat Damion einen üblen Kater und vergeigt nicht nur die Prüfung, sondern zerstört das gesamte Monstergehege. Als er versucht, den Schlammassel mit seinem Prüfer Layne zusammen aufzuräumen, wird es nur noch schlimmer, und durch einige unvorhergesehene Umstände finden sich beide zwischen den Fronten zweier rivalisierender Mächte ...Letztes aktuelles Video: Trailer