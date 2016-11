RuneScape: Premium Club gestartet - 4Players.de

Jagex hat für RuneScape den "Premium Club" gestartet. Das Angebot ist bis zum 5. Februar 2017 in den drei Stufen (Bronze, Silber und Gold) verfügbar. Käufer der Gold-Mitgliedschaft erhalten ein Kostüm im Spiel, 30% Rabatt auf die Mitgliedschaft, die sowohl RuneScape als auch Oldschool-RuneScape umfasst, Teilnahmemöglichkeiten bei den nächsten Deadman-Tournaments, zusätzliche Loyalitätspunkte und mehr."Der Premium Club bietet eine fantastische Möglichkeit, RuneScape zu erkunden, ob nun als erfahrener Veteran oder als frischgebackener Neuankömmling in der Spielwelt von Gielinor. Die zusätzlichen Vorteile dieses Jahres, die erstmals vergünstige Mitgliedschaft umfassen, machen ihn zum bisher besten Premium Club", meint Phil Mansell, der VP des Jagex-Studios. "2017 wird vollgepackt sein mit Abenteuern, Updates und Geschichten, ganz zu schweigen von den drei Erweiterungen, die wir in der modernen Version von RuneScape planen, und weiteren spannenden E-Sports-Turnieren in Oldschool."Aktive Mitglieder, die dem Club beitreten wollen, müssen ihr aktuelles RuneScape-Abonnement nicht vorher beenden, da das nächstes Abrechnungsdatum erst eintritt, sobald die Mitgliedschaft im Premium-Club endet.