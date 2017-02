RuneScape: Oldschool-Variante ist beliebt; neue Server und ein eSports-Turnier - 4Players.de

Jagex gab zum vierjährigen Jubiläum von Oldschool RuneScape bekannt, dass die Wiederauferstehung des Vanilla-MMORPGs bei den Spielern ziemlich gut ankommen und mehr Spieler als je zuvor anziehen würde. Passend dazu wurden ein eSports-Turnier und neue Server für die im Februar 2013 gestartete Oldschool-Variante in Aussicht gestellt."Dieses Jahr feiert Oldschool RuneScape ein doppeltes Jubiläum: Wir feiern nicht nur den vierten Geburtstag des Spiels, sondern es ist auch das 10. Jubiläum des Snapshots des Servers, mit dem wir Oldschool wieder zum Leben erweckt haben", so Mathew Kemp, Produzent von Oldschool RuneScape. "Wir wären ohne die Unterstützung und das Engagement unserer Community nicht hier und da diese Community täglich wächst, öffnen wir nun 12 neue Server, damit auch alle Platz haben. Die wachsende Spielerschaft und sein Erfolg im eSports-Bereich sind eindrückliche Belege für die bemerkenswerte Attraktivität des Spiels und zeigen, wie weit es im vergangenen Jahrzehnt gekommen ist. Aber egal wie weit Oldschool es geschafft hat, für uns bleibt es immer im Jahr 2007 verankert.""Als (...) 'Low-Fi'-Spiel hat sich Oldschool RuneScape zudem in der eSports-Szene einen Namen gemacht. Das Deadman-Turnier in Oldschool RuneScape, bei dem Spieler in einem ultimativen Hochrisiko-Überlebensmodus unerbittlich um tolle Belohnungen gegeneinander kämpfen, feierte 2016 seine Premiere. Die Anmeldung für das Deadman Invitational 5, das erste Turnier in diesem Jahr, ist jetzt eröffnet. Bei diesem Hardcore-Wettbewerb kämpfen Spieler - mit einer Überlebenschance von 2.000:1 - bis zum Tod und um ein Preisgeld von 10.000 Dollar. Interessierte Spieler können sich jetzt für das Deadman Invitational 5 registrieren, das Finale wird am 25. März im ESL Studio 1 in der britischen Stadt Leicester stattfinden."Letztes aktuelles Video: The Arc