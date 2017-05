RuneScape: Erweiterung "Menaphos: Die goldene Stadt" erscheint im Juni - 4Players.de

Am 5. Juni 2017 wird für RuneScape die große Erweiterung "Menaphos: Die goldene Stadt" erscheinen . "Menaphos ist eine Stadt der Legenden, die sich für mehr als 12 Jahre vor aller Augen im Spiel verborgen hatte, daher dreht sich alles um das Aufdecken und Erforschen ihrer Geheimnisse. Bis jetzt konnten die Spieler noch nie hinter die Tore der Stadt blicken - doch das wird sich nun ändern! Wenn sich die Tore von Menaphos öffnen, können Spieler eine große Stadt mit hängenden Gärten, Flüssen, Gebäuden voller Gold und einer riesigen Pyramide - einer Mastaba - erkunden, die über der ganzen Stadt thront. (...) Die Spieler werden jedoch als Außenseiter in der Stadt ankommen und müssen sich zunächst den Respekt der erhabenen und legendären Bewohner der Stadt verdienen. Während sie die Stadt erkunden, wird es nicht lange dauern, bis sie auf ihr dunkles Geheimnis der Korruption stoßen werden, die sich durch die gesamte Metropole verbreitet. Zusätzlich dazu wird es neue Abenteuer, ein sich ständig wandelndes Netzwerk an Grüften unter der Stadt, die auf Schätze durchforstet werden können, sowie ein neues Berserker-Verlies geben, mit dem zum allerersten Mal die höchstmögliche Stufe für Berserker von 99 auf 120 erhöht wird.""Bei RuneScape ging es schon immer um das Erzählen von großartigen Geschichten und Abenteuern, und mit der Veröffentlichung der RuneScape-Erweiterungen - angefangen mit Menaphos: Die goldene Stadt - können wir dies auf ganz neue Art und Weise tun", so David Osborne, leitender Designer von RuneScape. "Wir arbeiten hart daran sicherzustellen, dass die Stadt die Vorstellungen von Menaphos noch übertrifft, die unsere Millionen von Spieler seit einem Jahrzehnt aufgebaut haben. Wir können es kaum erwarten, in den kommenden Wochen mehr Details mit allen zu teilen, bevor sich ihre Tore endlich öffnen."Nach "Menaphos: Die goldene Stadt" soll alle drei Monate eine neue Erweiterung folgen. Diese Erweiterungen sollen große, neue Gebiete in die Spielwelt von Gielinor bringen, ohne zusätzliche Kosten für RuneScape-Spieler. Zur Veränderung des Update-Rhythmus schreiben die Entwickler: "Die Veröffentlichung der RuneScape-Erweiterungen führt die Tradition von Jagex fort, eng mit den Spielern zusammenzuarbeiten und sie darüber entscheiden zu lassen, wie sich das Spiel weiterentwickeln soll. Eine Spielerumfrage von 2016 enthüllte den Wunsch nach größeren, bedeutungsschwereren Updates, die große Ergänzungen für das Spiel bedeuten würden. Das Ergebnis: Eine komplette Umstellung der traditionellen wöchentlichen Updates und die Einführung der RuneScape-Erweiterungen."