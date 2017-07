RuneScape: Erscheint bald für Smartphones und Tablets; gilt auch für Old-School-RuneScape - 4Players.de

Sowohl RuneScape als auch Old-School-RuneScape erscheinen "bald" für Smartphones und Tablets. Die beiden Online-Rollenspiele werden damit plattformübergreifend für PC und Mobilgeräte verfügbar sein. Spieler können von der PC- zur Mobilversion wechseln und wieder zurück. Es wird beispielsweise möglich sein, seinen Spielstand vom PC direkt auf dem Smartphone oder Tablet fortzusetzen. Old-School-RuneScape soll diesen Winter auf Mobilgeräten vorgestellt werden. RuneScape soll später folgen."Das Ausweiten von RuneScapes und Old-School-RuneScapes Spielerlebnis auf Mobilgeräte mit einem nahtlosen Übergang stellt für die Legionen von RuneScape-Spielern eine enorme Entwicklung dar. Wenn die Spieler den PC verlassen müssen, können sie sich nun ausloggen und dann die App starten und ihr Abenteuer unterwegs fortsetzen. Dabei können sie direkt an der Stelle weitermachen, bei der sie am PC aufgehört haben - und umgekehrt. Die Spieler können sich nach Wunsch auch entscheiden, ihr Abenteuer in RuneScape und Old-School-RuneScape ausschließlich auf ihren tragbaren Geräten zu erleben. Ehemaligen RuneScape-Spielern, die inzwischen Mobile Games bevorzugen, erlaubt dies, ihr Interesse am Spiel und die Verbindung zu ihren Charakteren erneut zu beleben", schreibt Publisher Jagex in der Pressemitteilung."Als MMO-Spieler will man idealerweise jederzeit spielen können, unabhängig davon, wo man gerade ist. Wir wissen, dass die Zeit unserer Spieler kostbar ist, daher wollen wir allen RuneScape-Spielern - sowohl gegenwärtigen als auch ehemaligen - die Chance geben, RuneScape unterwegs zu spielen. Die Tatsache, dass sie am Computer spielen, diesen verlassen und dann ihr Smartphone rausholen können, um dort weiterzuspielen, wo sie aufgehört haben, wird für unsere Spieler eine gewaltige Neuerung darstellen - der berüchtigte 'XP waste' gehört damit der Vergangenheit an", meint Neil McClarty, leitender Produktmanager von Jagex."Das ist ein großer Schritt für MMORPGs und ein Zeichen für das Bestreben von Jagex, die Grenzen von Livespielen auszuweiten. Die RuneScape-Titel werden die ersten großen MMORPGs im Westen sein, die komplett auf Mobilgeräten verfügbar sind und dabei ein nahtloses Zusammenspiel von PC und Mobilgeräten bieten. Wir sind überzeugt, dass unsere Spiele sich in die Richtung entwickeln sollten, die sich die Spieler wünschen. Jüngste Spielerumfragen haben gezeigt, dass eine überwältigende Menge von 90% der aktiven und 64% der inaktiven Spieler großes Interesse daran hat, das Spiel auf Mobilgeräten zu spielen. Unsere innovative Herangehensweise an die Mobilversion ist außerdem Zeugnis für unsere Ambitionen im Mobilmarkt und ein weiterer Beleg dafür, dass wir das RuneScape-Franchise auf weitere Geräte und Gebiete ausweiten wollen", sagt Phil Mansell, der leitende Geschäftsführer von Jagex.