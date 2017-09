RuneScape: Fossil Island erweitert die OldSchool-Variante - 4Players.de

Screenshot - RuneScape (PC) Screenshot - RuneScape (PC)

Bei OldSchool RuneScape wird es prähistorisch, denn das nostalgische Online-Rollenspiel wird mit Fossil Island erweitert. Jagex verspricht neue Abenteuer für Spieler aller Stufen sowie Fossilien, Lavaströme und allerlei Geheimnisse: "Zusätzlich zu einem Abenteuer, das Spieler zur Insel bringt (aber erst nachdem sie ein Schiff gebaut haben, um dorthin zu segeln), werden Spieler auf längst vergessene Skelett-Lindwürmer treffen. Neue Trainingsmöglichkeiten bringen die vergrabenen Überreste aus der vorzeitlichen Geschichte Gielinors ans Licht! Mit der Veröffentlichung von Fossil Island wird auch das Museum von Varrock erweitert. Spieler können dadurch anderen Bewohnern die Vielfalt der prähistorischen Kreaturen zeigen, die einst auf der Fossilieninsel lebten.""Fossil Island war für lange Zeit in RuneScape und der Community ein Mythos. Die ersten Design-Dokumente entstanden vor mehr als einem Jahrzehnt, wir sind also sehr stolz darauf, dass die Community von Oldschool-RuneScape mit überwältigender Mehrheit dafür gestimmt und die Entwicklung und die Veröffentlichung so unterstützt hat", so Mathew Kemp, Senior-Produktmanager von Oldschool-RuneScape.