In einer großen Abstimmung legen Spieler fest, mit welcher musikalischen Begleitung sie in Wreckfest über Stock und Stein rasen wollen; darauf hat Entwickler Bugbear in einer Mitteilung hingewiesen. Konnten in den vergangenen Wochen Künstler aus den Bereichen Rock und Elektronik Songs einreichen, bestimmen die Spieler jetzt, welche davon Teil des Soundtracks werden.Wer teilnehmen will, kann die zahlreichen Titel auf der offiziellen Webseite probehören und seine Favoriten mit einem "Like" absegnen.Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2017